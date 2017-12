Possível drone dos EUA mata militantes na fronteira do Paquistão

PARACHINAR, Paquistão – Um possível ataque de drone dos Estados Unidos ocorrido na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão matou um comandante militante islâmico e um de seus associados na terça-feira do horário local, disse uma autoridade paquistanesa da área remota.

Não ficou claro de imediato se o míssil caiu do lado afegão ou paquistanês da fronteira.

Houve vários supostos ataques de aeronaves não-tripuladas dos EUA na região montanhosa da divisa que separa a Agência Kurram paquistanesa do Afeganistão desde que o presidente norte-americano, Donald Trump, tomou posse em janeiro.

Trump adotou uma postura dura com o Paquistão, que ele acusa de abrigar terroristas, inclusive do Taliban afegão e da rede Haqqani, que realizam ataques no Afeganistão.

O possível ataque de terça-feira visou o veículo de um comandante militante chamado Jamiuddin, relatou uma autoridade paquistanesa da área, falando sob condição de anonimato.

Outra testemunha relatou ter visto o ataque perto da área de Mata Sanghar, na Agência Kurram, situada do outro lado da província afegã de Paktia.

“Vi dois mísseis atingirem o veículo, e as pessoas dentro morreram”, disse a testemunha Rehmanullah.

O funcionário local disse não estar claro de que lado da fronteira o ataque aconteceu, mas que as autoridades estão investigando.

Ataques de drone mais agressivos dentro do território paquistanês são uma das medidas que autoridades dos EUA disseram que podem ser adotadas se Islamabad não acabar com os santuários de militantes.

O Paquistão procurou minimizar vários ataques de drone recentes na fronteira. Autoridades disseram que eles ocorreram do lado afegão, mas moradores disseram que eles aconteceram dentro do país.