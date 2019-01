Porto-riquenho é detido por ameaçar de morte Donald Trump

São João – Um porto-riquenho identificado como Migdoel Cruz Ruiz foi detido por autoridades federais na ilha caribenha por ameaçar de morte o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informaram nesta quarta-feira fontes judiciais.

Segundo explicou em comunicado a chefe do Ministério Público de Porto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, no último sábado Ruiz, que foi detido na terça-feira, ligou para o Centro de Operações de Ameaça Nacional do FBI e disse que iria matar Trump e destruir as cidades de Newark, Boston e a Casa Branca “muito em breve”.

Ruiz justificou a ameaça “como vingança” pelos atos dos EUA contra os cidadãos de Paquistão, Índia e Irã.

Após a ameaça, o FBI se mobilizou para prendê-lo, o que aconteceu ontem em Quebradillas, município do litoral norte de Porto Rico.

Cruz Ruiz, de 37 anos, é acusado de violar a seção 871 do Capítulo 18 do Código dos EUA, de quem a ilha é um Estado Livre Associado.

“As autoridades federais continuarão processando as pessoas que utilizarem as comunicações para ameaçar, fomentar e incitar atos violentos”, afirmou Rosa.

Se Ruiz for considerado culpado pode ser condenado a até cinco anos de prisão, liberdade condicional de três anos e uma fiança de até US$ 250 mil. EFE