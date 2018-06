Porto de Roterdã comunica vazamento “considerável” de óleo

AMSTERDÃ (Reuters) – O porto de Roterdã, na Holanda, informou neste domingo que uma operação de limpeza está em andamento depois que um cargueiro de petróleo perfurou seu casco enquanto ancorava, liberando uma quantidade “considerável” de óleo combustível pesado.

Odfjell , o proprietário do cargueiro Bow Jubail, disse em um comunicado que o navio havia perdido 220 toneladas de óleo combustível pesado no incidente, que ocorreu no sábado à tarde.

O Porto de Roterdã disse em um comunicado que grande parte dessa quantia foi contida inicialmente com equipamentos, mas alguns volumes escaparam e vazaram pelos cursos de água do extenso porto.

“Especialistas esperam que o trabalho de limpeza leve dias, ou semanas”, disse o porta-voz.

De acordo com a equipe de resgate de criaturas marítimas da Holanda, vários grupos ambientais e voluntários estavam trabalhando para salvar até mil pássaros que foram cobertos no óleo devido ao incidente.

Roterdã disse que responsabilizaria Odfjell por danos. Odfjell disse em uma declaração separada que está ajudando em “ações de mitigação”.

“A embarcação é segurada pelo P&I GARD, que também mobilizou recursos” para o esforço de limpeza, disse a empresa em um comunicado publicado em seu site.

As autoridades holandesas estavam investigando o incidente, e Odjfell disse que está conduzindo sua própria investigação interna.

(Reportagem de Toby Sterling)