Porta-voz russa chama diretor da CIA de “mentiroso”

Moscou – A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou de mentiroso nesta segunda-feira o diretor da CIA (agência de inteligência americana), Mike Pompeo, que acusou Moscou de tentar influenciar há décadas os processos eleitorais nos Estados Unidos.

“Nossos parceiros não deixam de mentir. A melhor prova de que é mentira é que durante todas essas décadas nem os serviços de inteligência nem os cargos públicos americanos nunca disseram nada a respeito”, escreveu Zakharova no Facebook.

A diplomata russa destacou que “todas as acusações infundadas, a investigação do inimigo exterior e as queixas sobre a mão do Kremlin” começaram quando “o sistema eleitoral americano apresentou como resultado o presidente (Donald) Trump”.

Em uma entrevista à emissora de televisão americana “CBS”, Pompeo advertiu que a Rússia está há décadas tentando interferir em eleições dos EUA e que voltará a tentar fazer isso neste ano, no qual será renovada uma parte do Congresso.

Por sua vez, o assessor de Segurança Nacional dos EUA, o tenente-general Herbert McMaster, acusou Moscou de já ter posto em marcha um plano para interferir nas eleições gerais que acontecerão no México este ano.

As autoridades americanas investigam desde o ano passado a suposta ingerência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 para favorecer a vitória de Trump.

Tanto o chefe da Casa Branca como o Kremlin rejeitam taxativamente qualquer implicação de Moscou no processo eleitoral de 2016.