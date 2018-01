Por preservação, Índia restringirá visitas ao Taj Mahal

A Índia limitará o número de pessoas autorizadas a visitar diariamente o Taj Mahal para preservar seu monumento mais famoso.

Situado perto de Agra, a 200 km de Nova Délhi, o Taj Mahal, conhecido pelos indianos como “o monumento do amor”, é admirado todos os anos por milhões de turistas e é uma etapa obrigatória para dirigentes estrangeiros.

A democratização do turismo no país contribuiu para o aumento da frequência ao local, que incrementa a pressão sobre suas bases.

Construído entre 1631 e 1648 por ordem do imperador mongol Shah Jahan em memória de sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, o mausoléu de mármore branco com incrustações de pedras preciosas deve ser lavado regularmente para evitar que a poluição do ar o torne amarelado.

Entre 10.000 e 15.000 pessoas o vistam todos os dias. Mas esta cifra pode chegar a 70.000 durante o fim de semana.

As autoridades anunciaram que a partir de agora limitará o número de visitantes a 40.000 por dia.

Cerca de 6,5 milhões de pessoas visitaram o Taj Mahal em 2016, segundo o governo indiano.