Festival SXSW 2020 é cancelado nos EUA em razão do novo coronavírus

São Paulo – O festival South by Southwest (SXSW), um dos maiores eventos de cultura, inovação e tecnologia do mundo, foi cancelado nos Estados Unidos em razão da epidemia do novo coronavírus. O festival aconteceria entre os dias 13 e 22 de março na cidade de Austin (Texas).

An Update on SXSW 2020. Please read our full statement here: https://t.co/P56nF8KFmE pic.twitter.com/ouJPKM9GNy — SXSW (@sxsw) March 6, 2020

Esta é a primeira vez que o evento é cancelado desde a sua primeira edição, em 1987. “Essa é a primeira vez em 34 anos que o evento em março não irá acontecer. Nós estamos trabalhando nas consequências dessa situação sem precedentes. Ainda nesta quarta-feira, a agência de saúde de Austin disse que “não havia evidência de que fechar o SXSW ou outras reuniões ia fazer a comunidade mais segura. No entanto, a situação evoluiu rapidamente, e nós respeitamos e honramos a decição da cidade de Austin”, escreveu a organização do festival.

O SXSW não é o único evento global a ter o seu calendário afetado pela epidemia do novo coronavírus. Na Espanha, a Mobile World Congress (MWC), uma das maiores feiras de tecnologia do mundo e que aconteceria em fevereiro, também foi suspensa. Na Suíça, outro evento gigante, o Salão do Automóvel de Genebra, também foi cancelado.