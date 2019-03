Por engano, voo da British Airways que ia para a Alemanha pousa na Escócia

Edimburgo – Um voo da British Airways, operado pela companhia aérea alemã WDL Aviation, que partiu nesta segunda-feira de Londres (Reino Unido) com destino a Düsseldorf (Alemanha), aterrissou por engano em Edimburgo (Escócia) por conta de um plano de voo errado.

Tripulação e os passageiros do voo BA3271, que decolou do London City Airport, só se deram conta do ocorrido quando o avião tocou solo e o comandante deu boas-vindas à capital da Escócia

Em comunicado, a British Airways afirmou que os passageiros já estão em Düsseldorf e que abriu uma investigação para determinar o que aconteceu para o erro da companhia WDL Aviation.

“Pedimos desculpas aos clientes por essa interrupção em sua viagem e entraremos em contato com todos individualmente”, afirmou a companhia aérea britânica, que não quis informar quantos passageiros foram afetados.

A empresa enfatizou que a segurança não foi comprometida em nenhum momento e que o piloto não se perdeu. O erro aconteceu por conta da documentação recebida pelo comandante de voo, onde constava Edimburgo como destino.

A imprensa divulgou os depoimentos de alguns passageiros como Sophie Cooke, uma consultora de 24 anos. Segundo ela, quando o comandante anunciou que a aterrissagem seria em Edimburgo, a maioria achou que era uma brincadeira. Contou, ainda, que a aeronave permaneceu em solo por duas horas e meia antes de voar ao destino correto.

Outro passageiro, identificado como Son Tran qualificou a situação como “um erro honesto”.