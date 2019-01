Por dentro do maior aeroporto do mundo — só podia ser na China, é claro

São Paulo – Apesar da recente desaceleração econômica de Pequim, a demanda por viagens aéreas na China continua alta e o país deve se tornar o maior mercado de viagens aéreas do mundo até 2020, de acordo com um estudo da consultoria Beroe Inc., consultoria global de inteligência de mercado.

Para dar conta do fluxo crescente de passageiros, vem aí o aeroporto Beijing Daxing International Airport, um colosso arquitetônico projetado pela premiada arquiteta Zaha Hadid, falecida em 2016. As obras do mega-aeroporto, orçado em 12 bilhões de dólares, começaram em 2014 e devem ser concluídas a tempo da inauguração, prevista para setembro deste ano.

Situado nos arredores da capital chinesa, o novo terminal aeroportuário vai desafogar o principal do país, o Aeroporto Internacional de Pequim, que está atingindo sua capacidade total, o que dificulta a expansão de operações das companhias aéreas.

Em 2017, mais de 95 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto de Pequim, o segundo mais movimentado do mundo, atrás apenas de Hartsfield-Jackson, em Atlanta.

Até 2025, os planejadores dizem que o novo aeroporto em Daxing poderá transportar até 100 milhões de passageiros por ano.

Apelidado de “estrela do mar” pela mídia chinesa por sua forma de cinco saguões conectados a um salão principal, Daxing promete atacar uma das principais reclamações de passageiros em grandes aeroportos – os longos e exaustivos deslocamentos internos.

A ideia é limitar o percurso a uma distância não superior a 600 metros entre os postos de controle e segurança e os portões mais remotos, auxiliado por esteiras automáticas e sinalização clara.

Na última terça-feira, o aeroporto iniciou os testes operacionais, incluindo pousos e decolagens em suas oito pistas e no terminal de mais de 700 mil metros quadrados.

Confira a seguir imagens da fantástica teia de concreto, vergalhões e vidro do futuro maior aeroporto do mundo.

–

–

–

–

–

–

–