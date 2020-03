Por causa do coronavírus, alunos de Harvard terão só aulas à distância

São Paulo — A universidade Harvard, no estado americano de Massachusetts, acaba de tomar uma medida radical para reduzir a propagação do Covid-19, o novo coronavírus: todas as suas aulas serão dadas à distância, via internet.

A medida deve entrar em vigor no dia 23, quando os alunos deveriam retornar do recesso de primavera, uma semana de folga que faz parte do calendário escolar americano. Ela vale tanto para alunos de graduação como de pós-graduação. Aqueles que moram no campus, em residências estudantis, também passarão a ter aulas online e terão suas atividades limitadas para reduzir a possibilidade de contágio pelo coronavírus.

A decisão foi divulgada hoje, num comunicado assinado por Lawrence Summers, o ex-secretário do Tesouro do governo Clinton que hoje é reitor de Harvard. “O objetivo dessas mudanças é minimizar a necessidade de grupos grandes se encontrarem e passarem muito tempo próximos em lugares como salas de aula, refeitórios e prédios residenciais”, diz ele.

Summers reconhece a dificuldade de transformar, de uma hora para outra, cursos presenciais em aulas à distância. “Aos nossos estudantes, sei que será difícil afastar-se de seus amigos e de suas classes (…). Aos nossos professores, reconheço que estamos pedindo, no meio do semestre, para repensarem completamente a maneira como ensinam. Fazemos isso porque sabemos que vocês querem evitar colocar os estudantes em risco.”

Considerando-se o enorme prestígio e influência de Harvard no mundo acadêmico, é muito provável que outras instituições de ensino sigam o exemplo e também suspendam suas aulas presenciais.