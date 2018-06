Populista e antissemita: o surreal novo governo da Itália

Em tempos de Copa do Mundo, a tetracampeã Itália, fora do torneio, saiu do radar esportivo. Mas, politicamente, o país está fervendo.

Na semana passada, após três meses de indefinições, se apresentou ao Parlamento de Roma o novo executivo liderado por Giuseppe Conte, formado pela coalizão de dois partidos: o Movimento 5 Estrelas (M5S) (antissistema) e a Liga (de direita), que juntos compõem o primeiro governo abertamente populista e eurocético de um grande país da Europa Ocidental.

“Sim, somos populistas e somos antissistemas. E isso deveria ser razão de orgulho”, disse o premiê Conte em frente ao Senado italiano, recebendo aplausos da nova maioria governista.

Bruxelas teme que o novo governo italiano crie alianças com os governos de extrema-direita da Hungria e da Polônia, e por causa da importância do país acabe influenciando o resultado eleitoral de outros países, favorecendo uma onda populista e eurocética na Europa inteira. Começou já na fronteiriça Eslovênia, com um partido anti-imigração que acabou de ganhar a votação celebrada no dia seguinte da posse do novo governo italiano.

O novo premiê chegou com o pé (esquerdo) na porta. Na reunião do G7 de Charlevoix, no Canadá, o premiê Conte teve um encontro bilateral muito caloroso com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o chamou de “Grande garoto”, pediu para que a Rússia (banida apòs a invasão da Crimeia em 2014) volte à mesa do grupo, e fechou os portos italianos para um navio com 629 migrantes africanos a bordo, num episódio que criticado pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

O caso só não terminou em crise diplomática após um encontro entre os chefes de estado, na quinta-feira.

Mas há esperança. O M5S e a Liga representam uma pequena maioria dos votos expressos pelos eleitores italianos em março – 50,03%. Eles fizeram suas campanhas eleitorais como adversários, e foi somente o resultado inconcludente das urnas que os obrigou a negociar uma coalizão para para formar um governo.

Os dois partidos chegaram a assinar um “contrato de governo”: ninguém confia no outro e se tornou necessário deixar claras as prioridades e as políticas do próximo executivo.

A negociação levou 90 dias, deixando os mercados desorientados pela ausência de uma guia, provocando uma forte queda na Bolsa de Milão e um aumento nas taxas de juros sobre a enorme dívida pública da Itália, superior a 2,3 trilhões de euros (cerca de 9 trilhões de reais). É mais do que o Pib do Brasil em 2017.

No “contrato de governo”, M5S e a Liga apontam para mudanças radicais, como o fim do limite do 3% do déficit público sobre o Pib previsto nos tratados europeus, o cancelamento da reforma da previdência, um imposto de renda em porcentagem fixa para todos (a chamada “flat tax”) e a introdução de uma renda de cidadania de 780 euros para todos os cidadãos. Uma bomba orçamentaria em um país que não tem finanças públicas em ordem há muito tempo.

Mesmo que Conte tenha tentado jogar panos quentes, na Liga e no M5S muitos falam abertamente em abandonar o euro, voltando à velha lira, e também deixar a União Europeia seguindo o exemplo do Reino Unido, caso Bruxelas não acate os pedidos de fortes mudanças que o novo executivo apresentará nas próximas cúpulas do bloco.

Mattarella contra a loucura

Nos últimos meses, a Itália conheceu uma dura disputa que se transformou em crise institucional. De um lado, o presidente da República, Sergio Mattarella, nomeado pelo precedente Parlamento e desesperado em manter a Itália ancorada na UE. Do outro, Liga e M5S, que apresentaram um governo com um forte viés anti-europeu.

Os líderes do M5S, Luigi di Maio, e da Liga, Matteo Salvini, escolheram Conte, um desconhecido professor de direito da universidade de Florença, para ser o primeiro-ministro. Mas quando Conte foi apresentar seu governo para a Mattarella – que segundo a Constituição é quem o nomeia o executivo – foi rejeitado pelo presidente. A reprovação foi motivada sobretudo pela escolha de Paolo Savona, ex-diretor do Banco Central da Itália e abertamente contra o euro.

Os efeitos de uma saída de Roma da zona do euro seriam incalculáveis, seja para a Itália que para o resto da Europa, desencadeado uma crise econômica com consequências planetárias.

No fim das contas, Savona saiu do estratégico Ministério da Economia para o Ministério dos Assuntos Europeus, encarregado de conduzir toda a política e as negociações com a União Européia.

Na prática, o governo italiano enviará para Bruxelas como seu representante oficial o mais ferrenho crítico do bloco europeu, principalmente das políticas econômicas como a austeridade fiscal e a arquitetura monetária do euro. A partir de agora a Itália, que foi um dos fundadores do bloco europeu em 1951, levará adiante uma política duríssima contra a UE, que poderia levar a sua saída do bloco.

O novo ministro da Economia, Giovanni Tria, tentou acalmar os ânimos, com uma entrevista no domingo passado ao “Corriere della Sera” na qual disse que “a saída do euro não está no programa de governo”. Não adiantou muito. Os jornais italianos publicaram nos últimos dias reportagens sobre as possíveis consequências de uma saída da Itália do euro e da UE: empobrecimento geral pois as poupanças seriam renomeadas em liras, forte depreciação da nova moeda, fechamento dos mercados de capitais internacionais, queda vertical das exportações, aumento da taxa de juros, hiperinflação, perda de poder de compra de salários e aposentadorias, e por aí vai.

Um cenário apocalíptico que, entretanto, não parece amedrontar os italianos. Segundo uma pesquisa do instituto Eurobarometro, os italianos estão aparentemente fartos da UE. Somente 44% acredita que fazer parte do bloco seja positivo para o país, apenas 36% acha que a Itália ainda tem alguma relevância nas reuniões do bloco, enquanto 71% acha que os novos partidos que chegaram ao poder poderão dar um solavanco positivo para mudar as coisas. São dados até piores dos do Reino Unido no momento do voto para o Brexit, em junho del 2016.

Descontentamento profundo

O novo governo populista não surgiu do nada. Existe uma raiva profunda que atravessa a sociedade italiana. Entram na conta a experiência de estar na linha de frente das ondas migratórias, as politicas de rigor econômico consideradas “não humanas” por muitos em uma época de crise econômica e desemprego elevado e a concorrência desleal da China que está acabando com a indústria manufatureira tradicional italiana, entre outros.

Os eleitores abandonaram os partidos moderados e tradicionais, como o Forza Italia do ex-premiê Silvio Berlusconi ou o Partido Democrático de centro-esquerda, pois acreditavam que governos passados tinham sido mais fiéis aos ditames da União Européia e do governo alemão do que aos cidadãos que os elegeram e que eles deveriam servir e proteger.

Em Bruxelas, predomina a visão de que a Itália é um país grande demais para quebrar, e importante demais para ser deixado à deriva politicamente. Os efeitos de uma Itália frustrada, enraivada e hostil à UE poderiam ser fatais para o bloco.

A última vez que a Itália foi deixada de lado pelos seus parceiros europeus foi em 1919, após a Primeira Guerra Mundial. As promessas de ganhos territoriais feitas por França e Reino Unido para convencer Roma a entrar em guerra não foram cumpridas. Os italianos se sentiram traídos. E a consequência direta foi a chegada ao poder de um novo governo: o de Benito Mussolini. O mundo mudou profundamente desde então, mas os italianos voltaram a se sentir excluídos.