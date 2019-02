Popularidade de Hollande cai 12 pontos em um mês, pesquisa

Paris – A popularidade do presidente da França, François Hollande, caiu 12 pontos em um mês, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo jornal “Le Point”, que também mostrou uma queda do apoio ao líder da oposição, Nicolas Sarkozy.

O chefe de Estado socialista, que se beneficiou de um aumento da popularidade de 17 pontos após os atentados de novembro em Paris, conta agora com um apoio de 29% da população, a mesma porcentagem que Sarkozy, que perdeu nove pontos desde a última enquete.

A pesquisa, realizada entre os dias 8 e 9 de janeiro com 961 pessoas, indica que a opinião positiva sobre Hollande caiu em todas as tendências políticas, ressaltando que entre os simpatizantes do Partido Socialista passou de 80% a 67%.

A queda, segundo o jornal, é mais rápida que a registrada após os atentados jihadistas de janeiro do ano passado contra a revista satírica “Charlie Hebdo”.

O ex-presidente conservador, por outra parte, nunca tinha conseguido um resultado tão baixo desde sua derrota eleitoral de 2012, e chegou a cair até 18 pontos entre os simpatizantes de seu partido, Os Republicanos.

O “Le Point” apontou que por trás dessa queda de Sarkozy se encontram tanto as críticas à estratégia seguida na campanha eleitoral das regionais de dezembro, nas quais sua vitória foi menos ampla que o previsto, como o fato de que em seu agrupamento não tenham cessado os conflitos internos desde sua chegada.

A pesquisa acrescenta que a popularidade do primeiro-ministro, Manuel Valls, também se viu afetada, com uma queda de oito pontos em um mês, após a alta de nove pontos que obteve após os atentados, o que situa o nível de apoio popular em 39%.