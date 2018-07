Pompeo se reunirá no México com Peña Nieto e López Obrador em 13 de julho

Cidade do México – O secretário de Estado de dos Estados Unidos, Michael Pompeo, visitará o México no dia 13 de julho para se reunir com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e com o vencedor das eleições presidenciais no último domingo, Andrés Manuel López Obrador, informou nesta terça-feira a Secretaria de Relações Exteriores (SRE).

“O objetivo da reunião é trabalhar em questões da relação bilateral nos seus diferentes aspectos, incluindo o migratório, comercial, segurança e a cooperação para o desenvolvimento”, afirmou em um boletim a SRE, que informou que no encontro também estará presente o chanceler mexicano, Luis Videgaray.

O comunicado foi divulgado pouco depois de Peña Nieto ter recebido López Obrador no Palácio Nacional, sede do Executivo do México.

Em entrevista coletiva posterior ao seu encontro com o presidente, López Obrador declarou que durante o período de transição revisará com Peña Nieto a renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta), do qual também fazem parte EUA e Canadá.

López Obrador afirmou que “será mantida a mesma equipe” negociadora porque “não trabalhou mal”.

O presidente eleito também anunciou que haverá “em breve” uma reunião com Pompeo no México.