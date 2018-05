Secretário de Estado dos EUA se encontra com oficial da Coreia do Norte

Washington – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, viajou nesta quarta-feira a Nova York para se reunir com o vice-presidente da Coreia do Norte, Kim Yong Chol, a fim de dar continuidade aos preparativos da cúpula entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert informou em um breve comunicado que Pompeo permanecerá em Nova York entre hoje e amanhã para se reunir com Kim Yong Chol e falar “dos preparativos da esperada cúpula entre o presidente Trump com o líder Kim Jong-un em Singapura”.

A visita do próximo colaborador de Kim a Nova York representa a presença do político de maior categoria da Coreia do Norte nos Estados Unidos em quase duas décadas.

Dentro destes preparativos para a cúpula em Singapura em 12 de junho, Trump também se reunirá na Casa Branca no dia 7, quatro dias antes desse encontro e às vésperas da cúpula do G7 no Canadá, com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

A porta-voz de Trump, Sarah Sanders, afirmou na terça-feira que desde a carta que o governante enviou em 24 de maio ao líder norte-coreano Kim Jong-un, “os norte-coreanos estiveram envolvidos” nos preparativos da cúpula.

“Os EUA continuam com a preparação da esperada cúpula do presidente Trump com o líder Kim em Singapura”, acrescentou Sanders.

Sendo assim, como parte destes preparativos, “uma delegação americana está reunida com uma delegação norte-coreana na zona desmilitarizada entre as duas Coreias (DMZ, em inglês), composta por Sung Kim, o embaixador americano nas Filipinas; Allison Hooker, a diretora para a Coreia do Conselho de Segurança Nacional; e por Randy Schriver, secretário assistente de Defesa para a Ásia e o Pacífico”, acrescentou.

Se finalmente for realizada a cúpula entre Kim e Trump, a reunião seria o primeiro encontro na história de líderes dos Estados Unidos e Coreia do Norte após quase 70 anos de confrontos iniciados com a Guerra da Coreia (1950-1953) e de 25 anos de negociações fracassadas por conta do programa atômico norte-coreano.