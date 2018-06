Pompeo e Guterres: reunião após EUA saírem do Conselho de Direitos Humanos

Washington – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, avaliaram neste sábado o processo de diálogo com a Coreia do Norte e a questão do Oriente Médio, especialmente os conflitos no Iêmen e na Síria, durante um encontro em Washington.

O Departamento de Estado informou em comunicado o conteúdo da reunião, realizado após a retirada dos EUA do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

Ambos falaram sobre o Oriente Médio, o conflito na Líbia e dos esforços para iniciar o processo de desnuclearização com a Coreia do Norte, assim como do “sucesso” da histórica cúpula em Singapura entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Além disso, Pompeo e Guterres concordaram quanto à necessidade de “priorizar” a chegada de ajuda humanitária à Síria e ao Iêmen.

O encontro acontece após a visita de Guterres à Rússia nesta semana, onde se reuniu com o presidente, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

Além disso, a reunião chega após Pompeo e a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, anunciarem nesta semana a saída dos EUA do Conselho de Direitos Humanos, uma decisão criticada pela comunidade internacional e que Nações Unidas qualificaram de “decepcionante, mas não surpreendente”.

Nikki justificou essa decisão pelo “preconceito crônico” do Conselho contra Israel e pela admissão na ONU de países como China, Venezuela, Cuba e República Democrática do Congo, que ao seu julgamento “não respeitam” os direitos humanos e deveriam ser excluídos.