Washington – O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou em uma declaração divulgada nesta quarta-feira que os Estados Unidos nunca irão reconhecer a anexação da Crimeia pela Rússia e que continuarão a insistir que o território da Ucrânia seja restaurado.

Pompeo também pediu à Rússia que “acabe com essa ocupação da Crimeia“. A declaração foi divulgada momentos antes do secretário de Estado prestar depoimento diante do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano.