Pompeo diz que EUA estão preparados para negociar com o Irã

Washington – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, está viajando para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos para discutir as relações com o Irã.

Em coletiva de imprensa, antes de embarcar neste domingo, Pompeo disse que conversará com os dois aliados dos EUA sobre assegurar que estão “estrategicamente alinhados” e sobre como “construir uma coalizão global para frear o maior patrocinador estatal de terror do mundo”, em referência ao Irã.

Na mesma ocasião, contudo, Pompeo reiterou que os EUA estão preparados para negociar com o Irã, sem estabelecer pré condições, para aliviar as tensões no Golfo Pérsico. A crise entre os dois países intensificou-se na última semana, após o Irã derrubar uma aeronave não tripulada dos EUA.

Fonte: Associated Press.