Pompeo destrava novas contratações no Departamento de Estado dos EUA

Washington – O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, encerrou a suspensão de novas contratações no seu departamento, revertendo uma política impopular introduzida por seu antecessor, Rex Tillerson.

Uma autoridade do Departamento de Estado disse que a liberação de novas admissões passa a valer tanto para vagas de serviço no exterior quanto para postos civis e permitirá que as contratações sejam retomadas de acordo com o atual orçamento.

“(Essa medida) dará aos nossos escritórios domésticos e missões no exterior a flexibilidade para preencher posições que são essenciais para promover a missão do Departamento e as metas de política externa dos Estados Unidos em todo o mundo em nome do povo americano”, ressaltou a autoridade.

Ainda na gestão de Tillerson, o governo do presidente Donald Trump havia proposto cortar o orçamento do Departamento de Estado em um terço e deixou centenas de posições vagas.

Servidores americanos no exterior, responsáveis por dar cabo às metas diplomáticas dos EUA, estavam frustrados pela política adotada até então, que fazia parte de um plano mais amplo para tornar o departamento mais eficiente.

Funcionários do Departamento de Estado disseram nesta terça-feira ter se sentido encorajados pela medida de Pompeo, mas admitiram que ainda não está claro quanto tempo o secretário demoraria para ocupar os cargos de alto escalão que permaneceram vazios.

“É um bom primeiro passo que ele tenha se comprometido”, disse um funcionário.

Vacâncias em várias posições-chave têm sido mais uma fonte de frustração para funcionários do Departamento de Estado, que esperam que Pompeo cumpra a promessa de trazer o protagonismo de volta a esse braço do governo americano. (Dow Jones Newswires)