Poluição faz cidade chinesa impor restrições ao tráfego

Pequim – Uma das maiores cidades da China impôs barreiras ao tráfego e à atividade fabril devido ao forte aumento da poluição do ar e orientou idosos e crianças a ficarem em locais fechados.

O governo de Tianjin, uma cidade portuária de 15,5 milhões de habitantes a leste de Pequim, informou que a partir deste domingo metade dos carros serão impedidos de transitar nas ruas por dia, com base nos números das placas, se ímpares ou pares.

As fábricas também receberam ordem para reduzir as emissões em 50%. Jardins de infância e escolas primárias foram convidadas a cancelar atividades ao ar livre.

As principais cidades da China estão entre as mais poluídas do mundo e sofrem regularmente com picos de poluição que provocam medidas de emergência.

Fonte: Associated Press