Polônia documenta 384 casos de abusos cometidos por padres

Uma fundação de apoio a vítimas de padres pedófilos na Polônia publicou nesta quinta-feira seu primeiro relatório, que foi enviado na véspera ao papa Francisco.

No texto são citados 384 casos documentados de abusos cometidos por padres neste país católico.

A publicação do relatório de 27 páginas coincide com a abertura nesta quinta, no Vaticano, de uma inédita reunião sobre a luta contra a pedofilia.

A Fundação “Não tenham medo”, criada em 2013, se refere em seu texto a 85 padres condenados por atos de pedofilia, outros 88 descritos pela imprensa e 95 denunciados por suas vítimas.

O informe nomeia também 24 arcebispos e bispos poloneses acusados de terem acobertado estes abusos em suas dioceses.