Polônia diz que “criminosos polacos” contribuíram para Holocausto

Munique – O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, reconheceu neste sábado que “houve criminosos polacos” que contribuíram para os crimes contra judeus na Polônia ocupada pelos nazistas durante a II Guerra Mundial.

Morawiecki fez estas declarações ao discursar na Conferência de Segurança de Munique (MSC), um fórum sobre política internacional, ao ser interrogado pela polêmica lei aprovada recentemente na Polônia que proíbe dizer que o povo polaco contribuiu de alguma forma ao Holocausto.

“Houve criminosos polacos”, assegurou o premiê, que acrescentou que certamente que também houve criminosos “judeus e russos, não só alemães”.

Morawiecki pediu, no entanto, “que os criminosos não sejam misturados com as vítimas” por respeito a “todos os judeus e polacos que sofreram na guerra”.

Sobre o termo “campos de concentração polacos”, que a nova lei condena com até três anos de prisão, sublinhou que não houve tais centros, porque foram “campos nazistas” e “o mero fato de ter de explicá-lo” tantos anos após a II Guerra Mundial é já indicativo do problema.