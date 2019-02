Policiais fiscalizarão ciclistas às vésperas do Natal

Londres – Milhares de policiais patrulharão até o Natal as ruas de Londres para fiscalizar a condução segura das bicicletas, principalmente em horários de pico, uma operação posta em funcionamento após a morte de seis ciclistas em menos de duas semanas na capital britânica.

A operação “Rota Segura” empregará 2.500 agentes de trânsito e de outras unidades policiais em 166 cruzamentos considerados perigosos no centro de Londres para conscientizar os ciclistas dos perigos das ruas e da necessidade de cumprir a lei.

“Vai a ser uma operação intensiva e de grande alcance, já que queremos reduzir o impressionante número de ciclistas que morrem todos os anos na cidade”, disse o superintendente da Polícia Metropolitana de Londres (MET), Rob Revill, que lembrou que os agentes “agirão” diante de qualquer pessoa que viole a lei de circulação.

A operação, que acontecerá nas horas de pico no trânsito, começou hoje com a mobilização de 650 agentes em 66 pontos de vigilância e culminará no Natal com a totalidade de cruzamentos e pontos obscuros sob supervisão.

Esta medida é a resposta ao elevado número de ciclistas mortos em Londres, seis em menos de duas semanas, a maioria como consequência de colisões com veículos de grande porte.

Após a morte da última vítima, em 18 de novembro, se abriu um debate sobre as medidas para evitar estes acidentes, entre elas proibir a circulação de veículos pesados em horas horas de maior tráfego e a proposta do prefeito, Boris Johnson, de não permitir o uso de fones de ouvido pelos ciclistas.