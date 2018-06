Polícia russa prende sete argentinos após briga em partida da Copa 2018

MOSCOU – O comitê organizador da Copa do Mundo da Rússia informou nesta sexta-feira que sete argentinos foram presos pela polícia após brigar com torcedores croatas em uma partida na quinta-feira.

A Fifa disse mais cedo nesta sexta-feira que estava tentando identificar os torcedores que foram filmados brigando na partida entre Argentina e Croácia na quinta-feira em Nizhny Novgorod.

“De acordo com informações que o Comitê Local de Organização recebeu de autoridades de segurança pública de Nizhny Novgorod, sete argentinos foram detidos após a partida entre Argentina e Croácia”, disse um porta-voz do comitê organizador em comentários por escrito à Reuters.

“O tema agora está com as autoridades judiciárias para julgar o tema em linha com leis de governo”.