Polícia prende suspeito de assassinatos em Nashville

A polícia da cidade norte-americana de Nashville prendeu nesta segunda-feira o suspeito do assassinato de 4 pessoas em um restaurante Waffle House no final de semana, encerrando uma caçada iniciada quando o atirador correu nu do local do ataque para uma floresta próxima, disseram autoridades.

Fotos publicadas na internet pela polícia mostraram Travis Reinking, operário de 29 anos suspeito de ter disparado no restaurante no início da manhã de domingo, na traseira de uma viatura. Parecendo desgrenhado, ele vestia uma camiseta vermelha rasgada e jeans azuis sujos e tinha arranhões no ombro.

“O suspeito de assassinato Travis Reinking está em custódia. Preso momentos atrás”, escreveu a Polícia Metropolitana de Nashville no Twitter.

De acordo com a polícia, ele não ofereceu resistência à prisão, solicitou imediatamente um advogado e recusou-se a responder perguntas.

Mais cedo nesta segunda-feira, a polícia da capital do Estado do Tennessee disse que um transeunte viu um estojo de laptop vazio do lado de fora do restaurante e que não sabia se estava lá antes ou depois dos disparos, o que levou as autoridades a ampliarem sua busca por Reinking.

A polícia disse desconhecer o motivo do atirador para abrir fogo no restaurante da rede 24 horas.

“Não sabemos por que ele entrou na Waffle House”, disse o porta-voz Don Aaron aos repórteres.

Indagado se os disparos tiveram motivação racial devido ao fato de as quatro pessoas mortas serem negras, Aaron respondeu que não sabe.

Reinking também havia roubado um carro BMW de uma concessionária em um condado vizinho na semana passada, que foi recuperado do lado de fora de seu edifício de apartamentos, afirmou Aaron. Antes do ataque a polícia não tinha nenhum suspeito do roubo, mas mais tarde descobriu o chaveiro do veículo no apartamento de Reinking. O porta-voz disse não estar claro se o roubo do carro está ligado aos assassinatos na Waffle House.

No condado de Tazewell, lar do suspeito localizado em Illinois, a polícia divulgou relatos de incidentes dos últimos dois anos relacionados a Reinking. Eles mostraram que ele já havia tido problemas com as forças da lei devido às suas ilusões de que pessoas o estavam seguindo, entre elas a cantora Taylor Swift.

Durante o ataque o suspeito só vestia um casaco verde com dois grampos de munição para o rifle que usou para os disparos, e que descartou antes de fugir a pé, informaram a polícia e autoridades escolares.