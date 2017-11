Polícia não localiza suspeitos nem sinais de tiroteio em Londres

Londres – A polícia do Reino Unido informou que não localizou nenhum suspeito nem sinais de disparos na estação do metrô de Oxford Circus, no centro de Londres, que foi esvaziada nesta sexta-feira por agentes armados depois de receber vários alertas sobre um tiroteio.

“Não localizamos nenhuma pista de suspeitos, nenhuma prova de que tiros foram disparados, nem feridos. Ainda há agentes no local”, informou a Polícia Metropolitana de Londres (Met).

Testemunhas relataram a veículos de imprensa que houve uma correria e cenas de pânico após um incidente nessa estação do metrô, do qual não se conhecem mais detalhes.

A Met afirmou que continua fazendo buscas na região e pediu aos cidadãos que evitem o local, e que se mantenham no interior dos edifícios se estiverem nas proximidades.