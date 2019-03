Polícia identifica 29 vítimas do massacre na Nova Zelândia

Sydney (Austrália) — A polícia da Nova Zelândia publicou nesta quinta-feira, 21, uma lista de mortos no ataque supremacista cometido na última sexta contra duas mesquitas na cidade de Christchurch, que terminou com 50 mortos.

A relação, que contém os nomes de 29 pessoas, segue a uma primeira com nomes de cinco vítimas, publicada na véspera e onde aparece Mucaad Ibrahim, que aos 3 anos, é o mais jovem de todos os mortos no atentado.

A segunda lista inclui Sayyad Milne, um estudante neozelandês de 14 anos que foi enterrado hoje no cemitério Memorial Park, no leste de Christchurch, assim como Muhammed Haziq Mohd-Tarmizi, malaio de 17 anos cujo desaparecimento havia sido relatado.

Para hoje existe a previsão de um enterro aberto ao público, o de Haji-Daoud Nabi, afegão de 71 anos que chegou na Nova Zelândia na década de 1970 e quem salvou algumas pessoas durante o ataque à mesquita de Al Noor.

Abdul Azis, que se transformou em “herói” da tragédia ao atirar uma máquina leitora de cartões no agressor na mesquita de Linwood, fazendo-o fugir, recebeu uma homenagem espontânea dos neozelandeses.

Em frente a sua loja foram colocadas flores, enquanto a comunidade segue recolhendo dinheiro para ajudar a ele e sua família, segundo as fotografias publicadas pelo site da “Radio New Zealand”.

Do total de 50 feridos, 29 ainda estão hospitalizados, dos quais nove permanecem em estado grave, incluindo uma menina de 4 anos que foi transferida para Auckland.

A Nova Zelândia se prepara para homenagear as vítimas amanhã, após uma semana do ataque atribuído ao australiano Brenton Tarrant, de 28 anos, enquanto as mesquitas de Al Noor e Linwood abrem suas portas para as costumeiras orações de sexta-feira. EFE