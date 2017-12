Polícia holandesa descarta terrorismo em incidente em aeroporto

Haia – As autoridades da Holanda esvaziaram nesta sexta-feira a área comercial do aeroporto de Schiphol em Amsterdã depois que a polícia atirou contra um indivíduo que ameaçava os passageiros com uma faca.

A polícia afirmou em uma nota que descartou que “o homem tivesse motivações terroristas” com sua agressão, e acrescentou que “ainda não está claro o que ele pretendia” nem quem era o alvo concreto de suas ameaças.

Um porta-voz do aeroporto disse à Agência Efe que a área comercial Plaza, que fica antes do controle de passaportes, foi isolada e esvaziada, mas já foi reaberta para os usuários após a detenção do agressor.

A polícia abriu fogo contra este indivíduo, que ameaçava os usuários com uma faca, e o feriu em uma das pernas. Depois disso, o homem foi detido e levado a um hospital.

A estação ferroviária de Schiphol ficou fechada durante quase uma hora por razões de segurança, por isso os trens paravam nas estações seguintes, segundo a companhia de trens NS.

Neste momento, o aeroporto funciona com normalidade, mas a área onde ocorreu o incidente permanece fechada, confirmou à Efe a polícia holandesa.

O Departamento Nacional de Investigação Criminal está averiguando o incidente sob a direção da Procuradoria Nacional e está esperando para interrogar o agressor quando ele for liberado do hospital.