Polícia entra novamente em confronto com manifestantes em Hong Kong

HONG KONG (Reuters) – A polícia de Hong Kong entrou em confronto com milhares de manifestantes neste domingo na tentativa de defender o principal escritório de representação da China das multidões, no que muitos veem como um ciclo de violência cada vez maior.

Nos últimos dois meses, manifestantes liderados por ativistas anti-governo contra uma lei proposta que permitiria a extradição de pessoas da cidade para serem julgadas na China continental estão cada vez mais violentos.

Uma marcha no domingo contra uma investida violenta no fim de semana anterior, realizada por supostos membros de gangues, terminou em uma confusão violenta, com a polícia dispersando as multidões.

No domingo, um protesto pacífico em um parque no centro comercial da cidade se transformou em uma marcha, com dezenas de milhares de manifestantes vestidos de preto que espalharam-se em várias direções, engarrafando importantes vias públicas.

Milhares de pessoas foram para leste, na direção do distrito comercial de Causeway Bay, enquanto outro grande contingente de pessoas seguiu para oeste, na direção do escritório de representação do governo chinês, conhecido como Gabinete de Ligação do Governo Central.

No local, centenas de policiais bloquearam o avanço dos ativistas em direção ao prédio, que havia sido muito fortificado com barricadas.