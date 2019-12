Polícia do Japão encontra restos humanos em suposto barco norte-coreano

Tóquio – A polícia japonesa encontrou restos mortais de pelo menos cinco pessoas em um barco de madeira suspeito de ser da Coreia do Norte, na costa de uma das ilhas mais afastadas do Japão no sábado, informou uma autoridade da Guarda Costeira.

A polícia fez a descoberta no barco de madeira por volta das 9h30 (horário local) de sábado na ilha de Sado, que fica na costa da província de Niigata, no noroeste do Japão, disse o representante da Guarda Costeira Kei Chinen.

A polícia encontrou cabeças de duas pessoas e cinco corpos, afirmou Chinen, acrescentando que a causa das mortes está sob investigação.

O funcionário não pôde confirmar imediatamente se as cabeças pertenciam aos cinco corpos ou eram de outras duas pessoas, dizendo que está sendo investigado.

O barco de madeira tinha letras e números escritos em coreano do lado de fora, acrescentou.