Polícia diz que atropelamento em Xangai foi involuntário

Xangai, China – A polícia de Xangai disse que as primeiras investigações sobre o atropelamento que deixou 18 feridos nesta sexta-feira, em uma área central da cidade, apontam se tratar de um acidente fortuito em que a caminhonete que levava substâncias perigosas pegou fogo por conta do cigarro do motorista, que perdeu o controle do veículo.

Em um comunicado emitido pela polícia, é detalhado que o suspeito do acidente é um imigrante rural de 40 anos, chamado Chen, procedente da província de Jiangxi e que trabalha em uma empresa metalúrgica de Xangai.

Por volta das 8h57 (horário local, 23h57 de quinta-feira em Brasília), seu veículo, uma caminhonete com placa de Jiangxi aparentemente carregada com cilindros de gás, pegou fogo na área central da cidade, completou a polícia local.

Ao lado do local do acidente está a Praça do Povo, uma das áreas maior movimento em Xangai.

O veículo “perdeu o controle, entrou em uma área de pedestres, ferindo o motorista e mais 17 pessoas, com diferentes gravidades”, destacou o comunicado, também enfatizando que Chen não tem antecedentes criminais e que prosseguem as investigações do fato.

Todos os feridos estão hospitalizados e três deles estão em estado grave.

Vários meios de comunicação chineses ofereceram imagens da caminhonete incendiada, ao lado da cafeteria da rede Starbucks, onde a área já tinha sido cercada pela polícia e o incêndio controlado.

Numerosos vídeos do acidente circularam nas primeiras horas da manhã pelas redes sociais chinesas, mas já foram retirados pela censura.

Poucas horas depois do atropelamento, o lugar já estava completamente limpo como se nada tivesse acontecido, embora muitas pessoas curiosas seguiam na região, segundo foi comprovado pela Agência Efe.