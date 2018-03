Polícia diz que ataque a espião russo foi com agente nervoso

Londres – A polícia do Reino Unido revelou nesta quarta-feira que o ex-espião russo Serguei Skripal foi envenenado de forma “proposital” com um agente nervoso, do qual ainda se desconhece a natureza exata.

A Scotland Yard confirmou que Skripal, de 66 anos, e sua filha Julia, de 33, seguem em estado grave depois que entraram em contato com a substância tóxica no domingo passado na cidade inglesa de Salisbury.

Além disso, a polícia indicou que não existe risco para a segurança nacional e que as investigações continuam para esclarecer os fatos.