Polícia detém homem que fez disparos em hotel de Trump na Flórida

Miami – Uma pessoa que entrou no complexo hoteleiro Trump National, na cidade de Doral, na Flórida, nos Estados Unidos, e efetuou vários disparos, foi neutralizado pela polícia e está hospitalizado em condição estável, em um incidente no qual não houve mais feridos, informaram nesta sexta-feira as autoridades.

O homem, que entrou durante a madrugada no clube de golfe carregando uma bandeira americana e começou a atirar e a gritar contra o presidente Donald Trump, foi rendido pelas forças de segurança, que tiveram que abrir fogo.

Em entrevista coletiva, o diretor da polícia do condado de Miami-Dade, Juan Pérez, disse que o suspeito ficou ferido na troca de tiros com os agentes e foi levado a um hospital, mas sua vida não corre perigo.

O atirador, Jonathan Oddi, de 42 anos, “poderia ter causado muitos danos, mas isto não aconteceu”, afirmou Pérez.

Por volta de 1h30 no horário local (2h30 em Brasília), os funcionários alertaram a polícia sobre a presença de um homem armado no lobby do hotel, que foi confrontado pelos agentes e rendido após a troca de tiros.

Pérez disse que o atirador proferiu gritos e insultos contra Trump e carregava uma bandeira americana que colocou sobre o balcão no lobby do hotel.

“Os agentes não hesitaram nem um segundo em contra-atacar e neutralizar a pessoa que realizava disparos no lobby do hotel. Eles arriscaram suas vidas, conscientes de que tinham que entrar lá para salvar vidas”, destacou Pérez.

O Serviço Secreto americano e o FBI estão investigando o incidente ocorrido no complexo hoteleiro que foi adquirido por Trump em 2012.

O hotel e clube de golfe rendeu ao magnata uma receita de US$ 74,7 milhões em 2017, o que o transformou em sua propriedade mais lucrativa, segundo dados divulgados esta semana pelo Escritório de Ética Governamental.