Polícia de Toronto aumenta medidas de segurança em torno de estádio

Toronto – A polícia do Canadá anunciou que restringirá “de forma imediata” o trânsito em torno de um dos estádios de Toronto, onde será disputada nesta segunda-feira uma partida da liga profissional de hóquei sobre gelo, após o atropelamento que causou nove mortes na cidade.

As autoridades policiais de Toronto afirmaram em comunicado que, “para assegurar o fluxo seguro do trânsito pedestre”, fechará ao tráfego de carros várias ruas em torno do Air Canada Centre e da praça Maple, onde habitualmente se concentram milhares de torcedores.

A polícia também informou que aumentará “outras medidas de segurança” em torno da área do estádio, onde hoje será disputado um dos jogos da série final da liga profissional de hóquei sobre gelo.

As restrições são anunciadas horas depois que uma van atropelou dezenas de pessoas na área norte de Toronto, causando a morte de nove delas e deixando outras 16 feridas.

Embora as autoridades canadenses não tenham qualificado o incidente como um atentado terrorista, as testemunhas declararam que a caminhonete percorreu de forma proposital a calçada da principal artéria de Toronto ao longo de mais de um quilômetro.