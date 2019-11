Polícia de Hong Kong ameaça usar munição real contra manifestantes

Hong Kong – A polícia de Hong Kong ameaçou na segunda-feira (horário local, domingo no Brasil) responder com munição real se “manifestantes” usarem armas letais e cometessem outros atos de violência, em meio a um impasse com manifestantes que estavam atirando bombas de gasolina do lado de fora de um campus universitário.

A polícia divulgou um comunicado pedindo às pessoas que, descreveram como manifestantes, que parem de usar armas letais para atacar policiais, acrescentando que a polícia responderia com força e poderia usar munição real se não atendessem ao pedido.