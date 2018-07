Polícia da Guatemala acha 18 corpos de vítimas do Vulcão de Fogo

Cidade da Guatemala – A Polícia Nacional Civil da Guatemala informou nesta segunda-feira ter localizado 18 corpos e partes deles em San Miguel Los Lotes, denominado “marco zero” pelo impacto da erupção do Vulcão de Fogo, no começo do mês passado.

O órgão indicou que os corpos estavam enterrados e que foram levados para análise pelo Instituto Nacional de Legistas, na cidade de Escuintla. Até o momento, o Instituto identificou 85 dos quase 200 casos que tem.

Há mais de um mês, no dia 3 de junho, o Vulcão de Fogo registrou uma das erupções mais fortes da sua história deixando pelo menos 113 pessoas mortas e 329 desaparecidas. Outras 2 milhões de pessoas ficaram afetadas e ainda são incalculáveis os danos materiais.