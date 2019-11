Polícia da Flórida investiga anúncio de venda de bebê na internet

Miami — As autoridades da Flórida, no Estados Unidos, estão investigando um anúncio publicado no site de compra e venda “Craiglist”, em que um usuário teria colocado a venda um recém-nascido por US$ 500 (R$ 2,1 mil), segundo publicou nesta terça-feira o jornal “Miami Herald”.

“O bebê tem duas semanas, dorme e não faz barulho durante a noite. Daremos junto leite de fórmula e roupas”, dizia o texto da mensagem publicitária.

Além do bebê, o anúncio ainda oferecia gratuitamente a irmã de quatro anos do recém-nascido.

“Vivo em um bairro tranquilo e influente. Trabalho para o Departamento de Crianças e Famílias e não quero ser julgada por não querer essas crianças”, apontava a publicação, que já foi retirada do ar pelo próprio site.

Policiais identificaram e interrogaram uma mulher considerada suspeita, além de estarem verificando os registros digitais para tentar conseguir identificar o responsável, informou o “Miami Herald”.

Até o momento, os investigadores ainda não estão seguros de que o anúncio tenha sido um engano ou se alguém, realmente, pretendia vender o bebê. Segundo a porta-voz da Polícia Estadual da Flórida, Gretl Plessinger, o caso está sendo analisado desde sexta-feira.