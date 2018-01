Polícia chinesa resgata 33 vietnamitas vítimas de tráfico humano

Pequim – A Polícia da província chinesa de Yunnan resgatou 33 mulheres vietnamitas que tinham sido vítimas de uma rede de tráfico de pessoas e deteve 78 suspeitos envolvidos no caso, informou nesta quinta-feira a agência oficial “Xinhua”.

As mulheres foram interceptadas na estação de trem de Kunming, a capital provincial, em outubro de 2016, quando a polícia ferroviária detectou que usavam documentos falsos de identidade, por isso que lançou uma investigação que se prolongou até agora.

As investigações determinaram que a rede mafiosa tinha enganado as mulheres para que viajassem para a China com falsas promessas de viagem, emprego ou serviços de busca de casal.

As mulheres resgatadas já retornaram ao Vietnã, apontou a informação da “Xinhua”.

O tráfico de mulheres, em algumas ocasiões procedentes de países vizinhos do sudeste asiático, é ainda um delito frequente na China, onde muitas destas vítimas acabam se casando à força com homens solteiros de zonas rurais do país. EFE