Polícia britânica simula ataque terrorista em aeroporto

Londres – A polícia do Reino Unido realizou de madrugada uma simulação de ataque terrorista no aeroporto de Stansted, o quarto maior do país, na qual os agentes colocaram à prova os planos de resposta a um atentado com armas de fogo.

Entre a meia-noite e as 3h (hora local), as forças de segurança do condado de Essex, ao norte de Londres, onde fica o aeroporto, participaram de um exercício no qual os agentes tiveram que interceptar várias pessoas que atuavam como supostos terroristas.

“Durante esta representação, treinamos nossa resposta tática a terroristas armados e como enfrentaríamos um desafio como este na prática”, afirmou em comunicado o inspetor chefe Richard Phillibrown.

“Este foi um exercício realmente positivo”, ressaltou Phillibrown, que garantiu não existirem dados de inteligência específica que sugiram que possa haver um ataque real em Stansted.

Mesmo assim, o Reino Unido mantém o nível de alerta terrorista no nível “grave”, o quarto mais alto em uma escala de cinco, após ter sofrido quatro atentados no ano passado.

Pelo aeroporto de Stansted passam mais de 26 milhões de passageiros por ano, por isso “é essencial estar preparado para qualquer eventualidade”, afirmou o inspetor chefe.

“Espero que este tipo de exercício dê aos cidadãos a confiança de que estão seguros quando utilizam o aeroporto”, acrescentou.