Polícia britânica prende suspeito de atacar carro da embaixadora ucraniana

Londres – A Polícia britânica deteve neste sábado o suspeito de bater intencionalmente no veículo oficial da embaixadora da Ucrânia em Londres, Natalia Galibarenko.

O carro foi atacado nesta manhã, enquanto estacionava em frente ao edifício diplomático no bairro de Holland Park, na região oeste de Londres.

“A Polícia foi chamada imediatamente e o carro do suspeito foi bloqueado. Mesmo com essa medida, ele voltou a bater no automóvel da embaixadora. Como resposta, a Polícia se viu forçada a abrir fogo contra o veículo do autor”, afirmou a nota da embaixada, que informou ainda que o suspeito foi foi levado para a delegacia.

Ninguém ficou ferido. Uma investigação foi aberta para descobrir a identidade do suspeito e os motivos do ataque. EFE