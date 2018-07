Polícia americana captura suspeito de ser assassino em série no Texas

A polícia do Texas, nos Estados Unidos, capturou nesta terça-feira (17) um homem suspeito de ser um assassino em série que matou ao menos três pessoas na última semana.

José Gilberto Rodríguez foi preso após uma perseguição policial que durou 14 minutos. Um morador de um subúrbio de Houston havia alertado às autoridades da localização do veículo do homem de 46 anos, horas depois que a polícia advertiu que um assassino em série poderia estar à solta.

Rodríguez foi preso sem incidentes depois da perseguição. Uma arma foi encontrada em seu carro, disse à imprensa Ed González, comissário do condado texano de Harris.

“Estamos contentes de que tudo tenha acabado sem incidentes”, declarou González, acrescentando que as autoridades ainda desconheciam o motivo dos homicídios.

“A investigação está na etapa inicial. Gostaríamos de averiguá-la”, assinalou.

Rodríguez é suspeito de uma sequência de crimes que começou em 9 de julho em um roubo em uma casa. O detido seria o assassino de ao menos três pessoas. Em outro caso estaria envolvido por ter roubado e atirado em um motorista de ônibus em Houston, que espera-se que sobreviva.

Rodríguez foi descoberto na manhã desta terça em uma vizinhança que, acredita-se, frequenta habitualmente, e onde supostamente buscava uma nova vítima.

“É possível que procurasse na vizinhança a sua próxima vítima”, assinalou González.

O primeiro assassinato ao qual a polícia vincula Rodríguez é o de uma viúva de 62 anos que vivia sozinha, segundo a imprensa local. Pamela Johnson foi encontrada morta em sua casa em 13 de julho.

Nesse homicídio, e no de um funcionário de 28 anos de uma loja de colchões no dia seguinte, Rodríguez levou os automóveis das vítimas, de acordo com relatos.

Uma terceira vítima foi achada na segunda-feira em outra loja de colchões de Houston.