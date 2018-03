Polícia alemã procura pistas de responsáveis por decapitação de sem-teto

Berlim, 31 mar (EFE).- A polícia da cidade de Koblenz, no oeste da Alemanha, divulgou neste sábado cartazes nos quais oferece uma recompensa de 10 mil euros a quem der alguma pista sobre a brutal morte de Gerd Michael Straten, um sem-teto cujo corpo foi encontrado decapitado no cemitério local.

O caso, que ganhou ampla repercussão no país, está cercado de mistério.

“O autor ou os autores foram extremamente brutais e desumanos”, afirmou promotor Rolf Wissen sobre a morte de Straten, um homem de 57 anos que vivia desde 1997 nas ruas e costumava dormir no cemitério.

Pessoas que o conheciam, segundo a polícia, o descreveram como um homem culto e amável, que não bebia álcool nem usava drogas e que costumava ser visto com aspecto asseado na biblioteca e em cafeterias do centro.

A imprensa local lembrou que antes de morar nas ruas, Straten teve um negócio de venda de objetos de arte e emoldurava quadros na parte antiga de Koblenz.

A última vez que ele foi visto com vida foi no dia 22 de março, segundo a polícia, que criou uma comissão especial com 35 agentes para o caso e interrogou mais de cem pessoas. EFE