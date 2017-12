Polícia alemã detém homem que preparava atentado

Um alemão de 29 anos, suspeito de querer cometer um atentado com um carro em nome do grupo Estado Islâmico (EI), foi detido nesta quarta-feira (20) pelas forças especiais da polícia desse país.

“O acusado, Dasbar W., é suspeito de ter apoiado o EI em várias ocasiões e de ter sido um de seus membros” e “de ter preparado uma ação violenta” com um carro que ia utilizar para atropelar a multidão, explicou em um comunicado a procuradoria antiterrorista alemã.

O suspeito havia visitado em várias ocasiões os arredores de uma pista de patins perto de uma praça em Karlsruhe, supostamente para preparar o ataque.

Dasbar W. tentou, a partir de setembro, ser contratado por uma companhia de entregas a domicílio, sem sucesso.

Segundo a procuradoria, entre abril e julho de 2015 difundiu vídeos de propaganda do EI em várias plataformas on-line.

Em junho, Dasbar W. deixou a Alemanha rumo ao Iraque, onde permaneceu até março de 2016.

A partir de junho fez uma segunda viagem, durante a qual teria jurado lealdade ao EI. No Iraque fez um curso de manejo de armas e de espionagem do EI, antes de voltar em julho deste ano ao seu país.

A detenção aconteceu no dia seguinte da comemoração do atentado extremista de dezembro de 2016 contra um mercado natalino em Berlim, no qual morreram 12 pessoas e centenas foram feridas depois que um tunisiano, Anis Amri, usou um caminhão para atropelar uma multidão.