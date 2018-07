Polícia alemã aumenta para 10 número de feridos em ataque a ônibus

Berlim – A polícia aumentou para dez o número de feridos no ataque cometido nesta sexta-feira por um homem em um ônibus na cidade de Lübeck, no norte da Alemanha, incidente que, segundo investigações iniciais, não tem indícios de terrorismo.

“A identidade do agressor está esclarecida. É um homem de 34 anos de nacionalidade alemã e com residência em Lübeck”, revelou a polícia local pelo Twitter. A mensagem diz ainda que não há indícios de uma “radicalização política” no autor do crime, nem de um cenário terrorista.

Em declarações à imprensa, a porta-voz do Ministério Público, Ulla Hingst, afirmou que o ataque foi realizado com uma faca de 13 centímetros.

O agressor é um homem nascido no Irã, mas há muito tempo estabelecido na Alemanha, país do qual é cidadão. Até então, o indivíduo nunca havia apresentado nenhum indício de radicalização.

O ataque aconteceu no início da tarde, mas o Ministério Público pediu compreensão e paciência diante da impossibilidade de dar mais detalhes sobre o agressor até que a identidade fosse comprovada com total segurança.

O trânsito já foi restabelecido na região, após uma interdição durante horas, mas especialistas ainda investigam o conteúdo de uma mochila que ficou abandonada no ônibus.

Segundo informações de testemunhas divulgadas pela “NTV”, o ataque aconteceu quando o ônibus estava repleto de passageiros que seguiam para a cidade vizinha de Travemünde, onde nesta sexta-feira começam festejos locais.

O motorista abriu rapidamente as portas logo após a agressão para deixar que os passageiros ficassem a salvo. Segundo alguns passageiros, alguma substância ou fumaça saiu da mochila, informação que não foi confirmada pelas autoridades. Policiais que estavam na região prenderam o agressor.