Polícia alemã acha material explosivo em carta a presidente

Berlim – A polícia da Alemanha detonou nesta sexta-feira uma carta com material explosivo enviada ao presidente do país, Joachim Gauck, informou o jornal local “Die Welt”.

A publicação disse que o serviço de segurança do Palácio de Bellevue, residência oficial do chefe do Estado alemão, situada em Berlim, interceptou a carta, enviada normalmente pelo correio, durante a manhã.

O documento foi analisado e se detectou a presença do material explosivo. Em seguida, a carta foi detonada em uma área da própria residência.

O material no interior da carta poderia ser, segundo as primeiras investigações do Departamento Federal de Luta contra o Crime (BKA), hexametileno-triperóxido-diamina (HMTD), um composto orgânico altamente explosivo utilizado na elaboração de bombas caseiras.

Um porta-voz da presidência que Gauck, um ex-pastor protestante que assumiu o cargo no ano passado, não se encontrava em sua residência oficial quando chegou o documento.

O fato ocorreu após nesta semana cartas com um composto venenoso terem sido enviadas para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a dois senadores americanos.