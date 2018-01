Polêmico livro sobre Trump será adaptado para TV

Los Angeles – O explosivo livro de Michael Wolff sobre os bastidores do governo do norte-americano, Donald Trump, “Fogo e Fúria – Por Dentro da Casa Branca de Trump”, será adaptado para a TV, relataram publicações comerciais de Hollywood na quarta-feira.

A companhia de entretenimento de Hollywood Endeavor Content comprou os direitos do best-seller e planeja adaptá-lo para uma série de TV, relataram a Variety e o Hollywood Reporter.

Wolff será produtor-executivo da série, que será vendida para diversas redes. Nenhum elenco ou data de estreia foi definido, mas o anúncio gerou especulações sobre quem irá interpretar algumas das figuras-chave da Casa Branca.

“Fogo e Fúria” apresenta uma caótica Casa Branca no primeiro ano de Trump como presidente, com base em extensas entrevistas com o ex-estrategista-chefe de Trump Steve Bannon e outros.

O livro vendeu mais de 28 mil cópias nos Estados Unidos em sua primeira semana, de acordo com o NPD BookScan.

Publicado em 5 de janeiro, o livro caracteriza Trump como instável, inepto e despreparado para ser presidente. Trump respondeu no Twitter que Wolff é “um grande perdedor que inventou histórias para vender este livro realmente chato e mentiroso”.