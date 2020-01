Pistas que apontavam Irã como autor de tragédia com Boeing

O Irã foi forçado a admitir neste sábado que derrubou o Boeing 737 da companhia Ukraine International Airlines com o disparo acidental de um míssil antiaéreo, depois de uma série de pistas e declarações coincidentes que não deixaram dúvidas a respeito.

Um contexto tenso

A catástrofe, que matou 176 pessoas, a maioria iranianas e canadenses, ocorreu na quarta-feira após a decolagem do aparelho, logo após o Irã lançar mísseis contra as bases militares dos Estados Unidos no Iraque, em resposta à morte de um importante militar iraniano em um ataque de Washington em Bagdá.

“Toda a defesa aérea iraniana devia estar em alerta máximo”, aguardando uma resposta dos Estados Unidos, segundo um especialista francês. “Um erro humano que coincide com a crise causada pela política americana levou ao desastre”, criticou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Javad Zarif.

Existem precedentes a esse respeito. Em 3 de julho de 1988, um Iran Air Airbus foi abatido por dois mísseis de um navio americano patrulhando no Estreito de Hormuz, pois acharam que avião comercial era um caça bombardeiro iraniano com intenções hostis.

Pressão internacional

Desde quinta-feira, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau havia aventado essa hipótese. “Temos informações de várias fontes que indicam o avião foi abatido por um míssil iraniano”, disse ele.

“Não foi intencional”, acrescentou Trudeau.

Seu colega britânico, Boris Johnson, emitiu a mesma opinião, e o presidente americano Donald Trump expressou suas “dúvidas” sobre a explicação inicial de que havia um problema mecânico no avião.

“Acho que algo horrível aconteceu”, disse Trump, que apontou para um possível “erro”. “Um conjunto de informações” sugere que o Boeing 737 ucraniano foi abatido por um míssil ar-ar iraniano, disse Boris Johnson, por sua vez. Na quinta-feira, cerca de 50 especialistas ucranianos chegaram a Teerã para participar da investigação e trabalhar com as caixas-pretas do dispositivo.

Sinais

Nenhum dos líderes políticos revelou evidências de suas reivindicações, mas várias imagens, difíceis de autenticar, circularam nas redes sociais apoiando a tese apresentada pelo Canadá e pelo Reino Unido. Um vídeo de cerca de 20 segundos mostra imagens de um objeto luminoso que sobe rapidamente e toca o que parece ser um avião.

As fotos de fragmentos de um míssil terra-ar Tor-M1 (SA-15 Gauntlet para a OTAN) também circulavam nas redes sociais. Trata-se de um sistema de defesa aérea móvel fabricado na Rússia, projetado para combater aviões que voam a baixa altitude, como helicópteros ou drones. Teerã comprou 29 sistemas Tor-M1 de Moscou em 2000.

O fato de o avião não explodir também não parecia contraditório com o disparo de um míssil, segundo vários especialistas. “Neste momento, o dispositivo ainda não está pressurizado, pode haver buracos no cockpit sem explodir. O que causa a explosão é a pressurização”, disse um especialista em mísseis francês na sexta-feira.