Pinguins de Humboldt aparecem degolados na costa peruana

Cinco pinguins de Humboldt em cativeiro foram degolados em um centro de resgate desta espécie em risco de extinção, localizado em Puerto Eten, na costa norte peruana, informou o ministério público nesta terça-feira.

Os restos mortais dos pinguins, dois adultos e três filhotes, apareceram espalhados ao redor de duas piscinas que serviam de habitat em uma cena que mais parecia a de um filme de terror.

Os animais “apresentavam cortes de 6 por 4 centímetros, aproximadamente, e o pescoço exposto. Também há sangue em diferentes partes da piscina 1”, disse a jornalistas a promotora Karen Padilla, que investiga o caso.

Os pinguins adultos tinham entre oito e nove anos de idade, enquanto a idade dos filhotes variava entre os oito meses e os dois anos, segundo o MP.

A matança dos pinguins diminuiu para 16 o número de sobreviventes no centro de resgate e reprodução, administrado pelo grupo civil denominado “Associação tua Terra”.

O estranho caso mobilizou a polícia e as autoridades ambientais e despertou o interesse da imprensa, chocada com o fato.

O pinguim de Humboldt (“Spheniscus humboldti”) é uma espécie de ave não voadora, que mede entre 50 e 70 e faz ninhos no oceano Pacífico, ao longo do litoral do Chile e do Peru.

A espécie deve seu nome à corrente Humboldt, uma massa de água fria descoberta pelo cientista alemão Alexander von Humboldt, que a cada certo tempo recebe uma injeção de água quente, um fenômeno conhecido como El Niño.

No Peru, estes pinguins são encontrados principalmente em ilhotas do Callao, em frente a Lima, e nas ilhas Ballestas, em Paracas (costa sul).

Os pinguins de Humboldt não ultrapassam os 50.000 exemplares no Chile e no Peru.

O fenômeno climático El Niño e a ação de pescadores, que prendem centenas de pinguins em suas redes todos os anos, são as principais ameaças à espécie, que corre risco de extinção.