Pilotos consultavam manual do Boeing 737 MAX no momento da queda

São Paulo – Piloto e copiloto do voo da Lion Air que caiu na Indonésia estavam checando o manual da aeronave, um Boeing 737 MAX, no momento da queda. Ao menos 181 pessoas morreram no acidente ocorrido em outubro de 2018.

A informação é do jornal britânico The Guardian, que teve acesso aos autos da investigação sobre as causas desse acidente. Segundo a publicação, a revelação é fruto da análise dos registros de voz na cabine.

Nela, o piloto pedia ao copiloto que pegasse o manual da aeronave para que eles pudessem entender como recuperar o controle minutos depois da decolagem.

O voo JT610 decolou do aeroporto de Jacarta às 06h20 (horário local) do dia 29 de outubro de 2018 e caiu no Mar de Java apenas doze minutos depois. Em seguida, veio à tona que o sistema de controle de voo do Boeing 737 Max apresentou problemas em voos anteriores.

Nesta semana, inclusive, foi revelado que a tripulação do voo anterior ao que caiu também lutou para controlar a aeronave, recebendo a ajuda de um piloto de folga que sabia como contornar o sistema, evitando, assim, um acidente possivelmente fatal.

Acidente aéreo na Etiópia

Na Etiópia, a queda de uma aeronave do mesmo modelo no dia 10 de março deixou ainda mais evidente os problemas do sistema do Boeing 737 Max.

Na ocasião, 157 pessoas morreram e a análise preliminar das caixas-pretas do voo mostraram semelhanças entre os problemas enfrentados pelos indonésios e etíopes.

Os acidentes criaram uma reação mundial de governos e companhias aéreas que suspenderam voos com o Boeing 737 Max. Até o momento 300 aeronaves foram tiradas de circulação mundo afora e ao menos 5 mil pedidos para a fabricante foram suspensos.

No Brasil, a Gol era a única companhia que operava o modelo e contava com sete deles em sua frota. Todos, no entanto, tiveram seu uso suspenso pela empresa.