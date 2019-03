Petição contra o Brexit atinge marca inédita de 5 milhões de assinaturas

Da Redação, com Estadão Conteúdo

São Paulo – Uma petição que apela à revogação do Artigo 50, que normatiza o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), disponível no site do Legislativo britânico alcançou neste domingo (24), a marca inédita de cinco milhões de assinaturas.

Por volta de 12h56 (de Brasília), 5,065,377 pessoas haviam declarado suporte ao documento virtual. O número parece aumentar a cada segundo.

Neste sábado (23), milhares de pessoas foram às ruas em Londres para pedir uma segunda votação popular sobre o Brexit. Os protestos deste final de semana ocorrem enquanto a primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrenta pressão dos membros de seu Partido Conservador para deixar o cargo, em troca de apoio ao seu acordo de saída da UE.

A mídia local diz ainda que a líder poderia estar prestes a sofrer um golpe de gabinete, com um número crescente de ministros de seu governo buscando forçá-la a sair.