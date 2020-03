Pete Buttigieg abandona corrida eleitoral democrata nos Estados Unidos

ão Paulo — O candidato Pete Buttigieg desistiu da corrida eleitoral democrata após resultados fracos nas primárias, publicou o The New York Times neste domingo (1). O ex-prefeito de South Bend, Indiana, é o primeiro candidato abertamente gay a concorrer pelo posto de adversário do presidente Donald Trump nas eleições de 3 de novembro.

De acordo com o jornal americano, Buttigieg tomou a decisão depois de fracos desempenhos, principalmente entre eleitores negros, nas primárias de Nevada e Carolina do Sul, que aconteceram nas duas últimas semanas.

Buttigieg venceu de forma apertada a primária no “caucus” de Iowa, em janeiro, conseguindo 14 delegados contra 12 de Bernie Sanders.

Com a saída do ex-prefeito restam seis candidatos na corrida eleitoral democrata: o ex-vice-presidente Joe Biden, o bilionário Michael Bloomberg, as centristas Tulsi Gabbard e Amy Klobuchar, e os progressistas Elizabeth Warren e Bernie Sanders.

Pete Buttigieg assumiu a prefeitura de South Bend — uma cidade de 100 mil habitantes a 150 quilômetros de Chicago — em 2011 e se tornou o mais jovem prefeito de um município desse porte nos Estados Unidos. Foi reeleito em 2015, com 80% dos votos.

Assim como outras cidades do meio-oeste dos Estados Unidos, South Bend tinha uma relação de dependência com a indústria automotiva e sua economia foi duramente impactada depois que a montadora local Studebaker encerrou as atividades na década de 60. O desemprego aumentou e, nas últimas décadas, a cidade perdeu 30 mil habitantes. Em 2011, a revista Newsweek incluiu South Bend na lista de “cidades americanas que estão morrendo”.

Buttigieg chegou à prefeitura com a promessa de fazer com que South Bend ressurgisse das cinzas. Ele escolheu o desenvolvimento urbano como a sua área prioritária e definiu a meta de demolir ou reformar mil casas vagas ou abandonadas em mil dias. Quando o dia chegou, 1.200 casas tinham sido atendidas no programa e 40% delas foram reformadas. Nesse período, a taxa de desemprego na cidade caiu. Passou de 11,8%, em 2011, para 4,1% em 2018.

“Nossa pequena cidade se tornou um exemplo de como o meio-oeste industrial pode desenvolver uma vida nova e melhor, não pela nostalgia ou por promessas impossíveis de retorno ao passado, mas pela insistência na ideia de que as mudanças trabalham em nosso favor”, disse ele em um discurso no começo do ano.