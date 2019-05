Pesquisas indicam vitória dos conservadores alemães nas eleições europeias

Berlim – Os conservadores da chanceler Angela Merkel se mantiveram como a primeira força nas eleições europeias na Alemanha, segundo as pesquisas de boca de urna da emissora pública de televisão “ZDF”, mas com uma queda notável de votos e em meio ao forte crescimento dos Verdes.

O bloco conservador obteve 27,5% dos votos – sete pontos a menos que em 2014 -, enquanto os Verdes se transformam na segunda força com 20,5%. Os social-democratas, por sua vez, sofreram uma nova derrota e caem para 15,5%, seguidos pela extrema-direita do Alternativa para a Alemanha (AfD), com 10,5%.